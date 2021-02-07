38歲的南韓重炮手秋信守在結束與游騎兵的合約以後，目前還在自由市場上等待新東家，不過他可能面臨轉型，過去都擔任外野手的秋信守加練一壘來增加功能性，也讓釀酒人傳出對他有興趣。

秋信守與游騎兵的7年約去年季末到期，至今仍是自由球員，他在2018、2019年球季繳出優秀打擊成績，不過去年受到傷勢影響，打擊三圍跌到.236/.323/.400，再加上年紀增長，成為至今仍沒簽下合約的主因。

秋信守在大聯盟16年生涯都守外野，不過守備功力普通，範圍沒有特別大，主要靠打擊爭取一席之地，且雖然去年國聯因應疫情改為DH制，但今年實施的可能性較小，秋信守的守備也會是各隊考量因素，根據美媒《FanSided》莫瑞(Robert Murray)報導，秋信守正嘗試一壘守備練習。

莫瑞在推特上指出，「秋信守一直在練習一壘守備，目的是為了提高功能性，有幾支國聯球隊在關注他。」隨後進一步指出，「釀酒人對秋信守有興趣，尤其是一壘手身分。」

只不過在釀酒人簽下王寇頓（Kolten Wong）擔任二壘手後，原本的二壘手日浦克斯坦(Keston Hiura)要轉往一壘發展，假如簽下秋信守後釀酒人會如何安排也是外界疑問，美媒猜測是為了增加板凳深度，左打也佔有優勢。

(中時 )