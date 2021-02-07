無黨籍高雄市議員黃捷遭發起罷免，總統蔡英文下令要守住後，民進黨動員挺捷，6日結果出爐，最終罷免案以失敗收場。今（7）日黃捷在民進黨立委許智傑陪同下掃街謝票，被問到是否加入民進黨，她沒有正面回應，僅說「我們一直都是鳳山隊」。

對於是否加入民進黨，黃捷接受採訪時閃爍其詞，表示「覺得我們一直都是鳳山隊啦」，這樣的概念會一直走下去，並強調是因罷免選戰機緣與挑戰，讓他們團結，相信未來本土進步的力量會繼續團結下去。

一旁的許智傑也出面緩頰，說很多緣分不要刻意、不要太勉強，「歡喜心、認真做」，鳳山沒分民進黨與國民黨，並同樣提出「鳳山隊」說法，大家一起為鳳山努力，在哪一黨未來都隨緣分走。

至於會不會選立委？黃捷表示從來沒想過，是因為遇到挑戰、被惡意欺負，包括許智傑委員、鳳山的大家長陳其邁因此站出來，不會去想一些很算計的事情，希望回歸選舉本質，認為這是一場欺負民主、想要消滅民主的戰役，是為了要化解仇恨所以站出來、所以團結，接下來也會用這樣的精神走下去。

對此，「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」在臉書批黃捷，贏局還說贏話，真當其他5萬5000多人都是塑膠嗎？一直把民主掛嘴邊，「認同妳的才是有民主精神，不認同妳的就都是仇恨？」

(中時新聞網)