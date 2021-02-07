一名英國女子日前將品種據信為史大佛夏牛頭混種犬（Staffordshire Bull Terrier cross）的流浪狗帶回家飼養，結果睡覺到一半竟遭到攻擊，女子手臂被咬斷，最終傷重不治。

Woman mauled to death by bull mastiff named and pictured as neighbours tell of 'horrific screams' https://t.co/ikFCuttdbV — The Sun (@TheSun) February 6, 2021

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，25歲住在伯明罕的英國女子菈德蘿（Keira Ladlow）5日下午獨自一人躺在床上熟睡時，被自己帶回家的流浪狗咬斷手臂，她的家人約在下午2時左右發現報警，不過當救難隊員到場時，菈德蘿因傷勢太過嚴重已經死亡。

消息人士指出，菈德蘿傷勢非常嚴重，整個狀況非常可怕、令人心碎，「她的家人們完全被擊垮了。」

鄰居表示，當天他們聽到菈德蘿厲聲尖叫、尋求幫忙，同時屋內也傳來超大聲的狗吠聲，聲音一直持續下去。

菈德蘿的家人巴芮特（Abeygail Barrett）後續在臉書指出，這頭闖禍的史大佛夏牛頭混種犬是菈德蘿從外面救回來後帶回家飼養的，她先前曾養過一隻比特犬，不過後來因為癌症死亡。

巴芮特指出，「有時候人們出於好意救出狗兒，但是牠們過去的經歷可能讓牠們悲慘地難以預測。」

一名鄰居表示，事發後他看到肇事的狗被帶走，不過看起來狀況還不錯，他說自己從沒見過這隻狗，不過聽過其他鄰居說這隻牛頭混種犬只在特定時間出來溜達，鄰居看到後都會把自己的狗拉走，認為牠具有攻擊性。

當地警方表示，菈德蘿的家人已經簽署同意書，讓這頭史大佛夏牛頭混種犬進行安樂死。

(中時新聞網)