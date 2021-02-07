【現場直播】疫情最新情況 指揮中心記者會｜2021.2.7

桃醫院內感染事件於今天暫時畫下休止符，衛福部長陳時中今宣布前進指揮所解編，即起桃醫將恢復正常運作，對此前進指揮官王必勝表示，目前全院共採兩千六百九十人，全數結果都是陰性，期盼桃醫恢復運作後，能重新扛下醫療防護網的重任。

陳時中說，由於前進指揮所的任務已達成，即起將回歸原有的指揮體系，後續防疫工作將由桃醫繼續擔任，同時自即刻起取消桃醫員工及該院門急診患者的健保卡「自主健康管理」註記。陳時中也特別感謝桃園市長鄭文燦、部桃院長徐永年、以及所有衛生民政等消毒人員，給桃園市民一個安全又安心的家園。

王必勝指出，這次桃醫防疫計畫共分三階段，第一階段是在一月十八日至二十一日，當時是先將綠區病人、風險較小的病人降低感染機會，同時希望讓院內的臨床負荷下降，讓匡列人數能夠擴大，不要重蹈和平醫院覆轍，因此實施住院只出不進，門急診低度運作，共安排七十四位住院病患轉院，所轉出的都當疑似病例處理，才有餘裕擴大居家隔離人數。

王必勝說，後來又將陪病者列為居家格離，同時希望員工不要影響社區，下令要求不要搭乘大眾運輸交通工具，同時也希望員工在家裡也能降低傳染風險，王必勝透露，當時指揮官曾兩度打給他，第一通是要他堅定性念，第二通則是說，「我們是醫者也是仁者，要用負責任的態度與信念把工作完成。」

王必勝指出，第二階段是在一月二二日到二十九日，醫院維持低度服務量，並將十樓ＡＢ、九樓ＡＢ，以及ＩＣＵ都改為一人一室的隔離病房，並將人員重新分配，不再區分紅綠區，同時也將解格離的人員組成預備隊，讓前進指揮所有疲累的人員能夠替換，繼續消毒清潔的工作。

王必勝說，第三階段則是一月三十到二月五號，目的是要等待潛伏期過去，因為案八六八、八八九兩人在院內最後足跡分別是在一月十六號、二十日，因此抓觀察潛伏期到二月五日，最後並將護理之家、全院進行篩檢與清消，從二月三日起更連三天實施全院篩檢，發現二六九零人中的PCR結果都為陰性，就連分院三百三十四人都是陰性，血清抗體檢測目前共採六百八十一人結果都是陰性，另有五百八十二人結果還在等待中。

(中時新聞網)