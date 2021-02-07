「入關博物館」每樓層以介紹谷關當地生態及植物來區分。（參山處提供／王文吉台中傳真）

「入關博物館」每樓層以介紹谷關當地生態及植物來區分。（參山處提供／王文吉台中傳真）

知名策展人陳宣誠與鄒駿昇發掘當地生態資源特色，歷時半年打造「入關博物館」。（參山處提供／王文吉台中傳真）

「入關博物館」打造親子閱讀繪本、童書的休憩空間。（參山處提供／王文吉台中傳真）

谷關「入關博物館」嶄新開幕，外觀金光閃閃十分吸睛。（王文吉攝）

谷關「入關博物館」嶄新開幕，外觀金光閃閃十分吸睛。（王文吉攝）

交通部觀光局參山國家風景區管理處配合「PLUS 19 台灣溫泉鄉」計畫，以谷關遊客中心為示範點，邀請知名策展人陳宣誠與鄒駿昇歷時半年重新規劃，發掘當地生態資源特色。「入關博物館」7日嶄新開幕，將成為遊客入山探索谷關、旅遊泡湯前的最佳巡禮中繼站。

「入關博物館」7日嶄新開幕，將成為遊客入山探索谷關、旅遊泡湯前的最佳巡禮中繼站。

參山處代理處長曹忠猷表示，谷關擁有獨特的「山．嵐．霧」美景，生態山林資源豐富，溫泉美食與原民文化也都有獨特性及吸引力。透過導入藝術美學、梳理觀光資源脈絡，輔以地方創生、文化加值等方向，以遊客中心為策展場地，並將周邊動線、指標重新設計創作。

除了遊客中心提供資訊與休憩的既有功能，將額外賦予讓到訪溫泉之鄉的旅人深刻體會在地魅力的重要媒介，期待能將歷史悠久的谷關溫泉區品牌注入嶄新元素。

台中市溫泉觀光協會榮譽理事長羅進洲表示，谷關遊客中心缺少兒童遊憩空間，重新打造的入關博物館多了親子閱讀繪本、童書的休憩空間，期待透過越來越多的全齡友善遊憩設施，吸引年輕族群、親子旅客來谷關泡湯。

見證入關博物館重新改裝開幕的遊客陳先生說，一進入博物館明顯感覺到新穎活潑的氛圍，不像一般博物館枯燥沈悶，每樓層以介紹谷關當地生態及植物來區分。館內極簡的風格十分舒服沒有壓力，連小朋友都很喜歡。

谷關泉質聞名全，還有松鶴、裡冷等4個泰雅部落觀光資源，捎來、德芙蘭、谷關七雄等步道更是登山客必走路線。此外，大甲溪發電廠的文物館、馬鞍壩生態園區也是認識水力發電與大甲溪生態的絕佳環境教育場所，美食則有白冷冰棒、肉包、五葉松汁與鱘龍魚料理。

(中時 )