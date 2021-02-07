娛樂8點半》「甜蜜教主」王心凌出道以來演藝成績亮眼，能唱能跳能演，推出唱片、偶像劇都走紅，30歲時更從青春偶像成功轉型為情歌女神，事業上可說始終保持個人特色與競爭力，唯感情方面欠了些運氣，從范植偉爆她初夜隱私，到私密照外流，王心凌檯面上被曝光的4段情史，幾乎都讓她傷心傷神，讓人看了相當不捨。

華岡藝校出身的王心凌，20歲時打著「蔡依林接班人」名號出道，接連唱紅〈愛你〉、〈月光〉等歌曲，更演出《天國的嫁衣》、《西街少年》、《微笑PASTA》等經典偶像劇，奠定了「甜蜜教主」地位，多年來演藝路雖偶有風雨，但與情路比較時，這感情路才真正走得坎坷，每段情都在她身上添加新傷痕，過去就有命理師解析她的命盤，發現情路發展與之相印證，斷她一生盡帶桃花劫。

王心凌學生時期與范植偉交往，沒想到分手後多年被男方爆「初夜說」，是她為愛受傷最初也最深的一次。(中時資料照片)

王心凌最初始也最重的情傷，當屬舊愛「憂鬱王子」范植偉，兩人在讀華岡藝校期間交往，最終因故分手，他們雙雙出道後有被傳過此事，但雙方始終沒有認戀，直到2010年愚人節，范植偉突然貼出恩愛舊照，是他裸上半身摟著王心凌，之後范植偉接受專訪，爆出「初夜說」，竟說學生時期跟女方交往時，「第一次」不是給他有點失望，並指王心凌在他之前，應該是跟一名同為華岡藝校的男生交往過，此言論引發軒然大波，外界依各種跡象推敲出王心凌的初戀男友，應是演出《流星花園》的歐定興。

范植偉的爆料不但重傷王心凌，還牽扯到在《流星花園》飾演「陳青和」爆紅的歐定興，歐定興受訪時認了自己就是王心凌的初戀，但表示兩人僅交往2個多月就分手了，是青澀的純愛，只有到接吻的程度，還說女方跟他分手後不久就跟范植偉交往了，中間應該沒有別的男生，結論就是兩位舊愛的說法加總在一起，無疑讓王心凌更加受傷，而范植偉的演藝事業也因此盪到谷底，至今未能順利回歸螢光幕前。

王心凌在「初夜風暴」後，因閨密水蜜桃姊姊的關係，而與李威相識，兩人多次被拍到出遊，在微博上也互動曖昧，互以「心妮姊」、「威大爺」暱稱對方，之後又爆出「皮箱事件」，李威到大陸工作，被拍到帶著王心凌的行李箱，返回台灣後還親自帶行李箱搭計程車到王心凌家，疑似歸還，而這樣「友達以上、戀人未滿」的關係持續了1年，當外界以為兩人只是秘戀，等時機到了就會公開，沒想到雙方卻隨時間流逝，這段情竟漸漸淡去。

王心凌與姚元浩的感情初始之時，因男方與舊愛隋棠分合關係不明，因此背上小三罵名。(中時資料照片)

之後在2011年，當時姚元浩還跟隋棠分分合合、關係未明時，王心凌多次被拍到與男方出遊，因次被懷疑介入8年「姚隋戀」，而傳言爆出後，隋棠受訪吐露經典金句：「我的心就像被美工刀一筆一筆在繼續割著」，雖王心凌否認介入，但小三形象仍上身。

直到2013年「姚隋戀」正式宣告破局，王心凌與姚元浩得以公開交往，外界本以為已到適婚年齡的兩人感情穩定，將步向紅毯，但卻在交往4年後認了已分手，王心凌事後更在演唱會上吐心聲：「3年前，我因為一場戀愛幾乎失去了所有」，沒想到分手不到半年，又被流出私密床照，姚元浩認照片是他拍的，但不是他外流，王心凌則又被愛傷了一遍，果真如命理師所言，說她此生盡帶桃花劫，且愛情上的壞運氣還沒到頭。

(中時新聞網)