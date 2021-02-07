大甲鎮瀾宮。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

鐵砧山風景特定區國姓廟。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

高美濕地。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大甲名產芋頭酥。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

新春年節將至，台中市觀光旅遊局推薦海線景點祈福之旅，將相關旅遊資訊提供給旅人出遊參考，建議民眾把握難得的7天長假，適度地外出旅遊舒緩因工作而累積的緊繃情緒，也養精蓄銳迎接新的一年到來。

推薦行程首先到大甲鐵砧山風景特定區，鐵砧山因外貌形似打鐵砧而得名，曾名列中部八景之一，近年以親子共享、人文歷史、自然景觀及運動野營等為主題而成為假日旅遊之首選，有許多知名景點座落其中，如劍井、國姓廟、雕塑公園、國軍紀念公園、永信運動公園等，適合全家大小一同出遊。

接著可到各大廟宇祈福拜年，如大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖、沙鹿玉皇殿等，其中鎮瀾宮的紫羅蘭翡翠媽祖和地下1樓媽祖文化館中的黃金媽祖為鎮殿之寶，有空可前往參拜，為新的一年祈求闔家平安與幸福健康。

參拜完可步行前往大甲老街品嚐在地美食，如粉腸、水煎包、芋圓綜合冰、芋泥西米露、綠豆沙、楊桃汁等，相信必能滿足饕客們味蕾。

紫雲巖主祀觀世音菩薩，又稱「觀音亭」，300年來歷經多次翻修整建後，整體建築煥然一新，並興建文化大樓結合宗教、文化、觀光等功能，成為清水地區知名景點，亦是中部地區重要的信仰中心之一，歡迎民眾前往走春。

下午則可安排走訪高美濕地，其位於清水大甲溪出海口南側，擁有豐富的天然資源，泥質及沙質灘地兼具，孕育了豐富又複雜的濕地生態。高美濕地擁有全台最大面積的雲林莞草區，每年2到8月為生長期，提供冬、夏候鳥棲息及覓食，也是招潮蟹、彈塗魚等動物覓食繁衍的最佳庇護所。

每年秋冬之際，大批候鳥前往高美濕地作客，不論是短暫的休息或是駐足過冬，都為高美濕地增添不同生態風貌，更讓愛鳥人士流連忘返，是熱愛大自然的民眾不能錯過的重要景點。

視覺饗宴外，大甲的奶油酥餅、芋頭酥，清水的杏仁薄餅，梧棲的鹹蛋糕及沙鹿的炭燒肉乾等，皆是在地人有口皆碑的國民美食，遠道而來，當然不可空手而歸。

林筱淇誠摯邀請全台民眾來台中旅遊，為自己也為親友祈福。最後提醒民眾防疫期間出外旅遊，應保持良好個人衛生習慣，出入密閉空間場所應佩戴口罩，勤洗手並落實保持社交距離。目前已提供全市41處熱門景點周邊道路即時影像，出遊前可上臺中觀光旅遊網瀏覽。

(中時 )