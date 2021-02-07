原本隱身在老樹群與大草皮旁的新竹市青少年館，近期經市府翻修後，恢復早年日式紅磚拱狀建築百年韻味，館內則以「開放式」設計，讓自然光從大片落地窗灑落在各個角落，全館預計3月開放，並從原本閱覽室正式升格為圖書館。

市長林智堅表示，青少年館建於日據時期大正年間，至今有近百年歷史，老建物過去是「旭診療所」、衛生試驗所、警訊所，歷史悠久，周邊多棵老樹如老櫻花樹也隨老宅一起被保留下來，造就青少年館獨特靜謐風貌，秋冬之際紫紅色落葉更顯美麗，青少年館重新整修之後，民眾來青少年館不僅能閱讀書本，還能閱讀大自然，盡情欣賞老樹綠映。

文化局表示，青少年館建物已有近20年未翻修，館內硬體老化、昏暗還有漏水等問題，市府投入1800萬重新整修。翻修後的青少館設有資訊檢索區、藏書及座位區，在大片落地窗前，不僅有大階梯座位區、自修桌，還有專屬雙人閱讀桌等，可供讀者選擇。

館內還有「挑高平台」，空間以地毯、懶骨頭取代桌椅，讓讀者享有宛如在家空間，可以更放鬆姿態讀書。

文化局同時表示，除了實體書，青少年館還有「Hami Book電子書場域閱讀」服務，讀者透過手機、平板電腦等智慧型載具，就可免費閱覽近8000本書籍及180種期刊雜誌。青少年館未來將有常態性舉辦講座、展覽等，提供讀者多元的藝文活動。

市府指出，近年來，新竹市積極提升公共空間綠覆率，將新竹綠園道、文化綠廊、護城河水岸、中央公園、隆恩圳到三民公園串連，形塑全長約4公里的打造「新竹之森」。相關資訊可上新竹市文化局網站https：／／culture.hccg.gov.tw／查詢。

(中時 )