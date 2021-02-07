台中市議員周永鴻服務團隊陸續將輪椅送到受贈單位。（周永鴻服務處提供／王文吉台中傳真）

台中市議員周永鴻服務團隊陸續將輪椅送到受贈單位。（周永鴻服務處提供／王文吉台中傳真）

台中市議員周永鴻服務團隊陸續將輪椅送到受贈單位。（周永鴻服務處提供／王文吉台中傳真）

台中市議員周永鴻服務團隊陸續將輪椅送到受贈單位。（周永鴻服務處提供／王文吉台中傳真）

台中市議員周永鴻捐贈10部輪椅給神岡區三角、溪洲、庄後、大社里里辦公處與社口社區發展協會，讓有需要的長輩、身障朋友或急用者使用。周永鴻服務團隊近幾天陸續將輪椅送到受贈單位，讓需要的朋友使用。

周永鴻與國際獅子會300-C1區台中市廣煜獅子會1日共同於神岡社口萬興宮舉辦「有愛無礙」愛心輪椅捐贈儀式，合力捐贈110台愛心輪椅給多間醫院、里辦公處與社區發展協會使用，其中10部輪椅分別捐贈神岡區三角、溪洲、庄後、大社里里辦公處與社口社區發展協會各2部。

周永鴻服務團隊近日陸續將輪椅送到四處里辦公室與社區發展協會，由三角里里長江炳煌、溪洲里里長王明洲、庄後里里長林吳春蘭、大社里里長高元平與社口社區發展協會理事長陳珀升代表受贈。

服務團隊送至溪洲里時，正好有社區課程，同仁也趁機向在場民眾宣導，有需要可以向里辦公室免費借用輪椅。

周永鴻有感而發表示，母親人生最後幾年因為中風行動不便，出入都需要輪椅和輔具協助，身為過來人的他了解到，若輔具取得更便利能造福許多人，未來也會持續關注台中市身障者權益與無障礙環境。

(中時 )