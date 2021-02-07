SBL璞園「阿飛」施顏宗最近捲入桃色新聞，一位「Y小姐」對周刊爆料，指控施去年11月在與她發生親密關係之後就不理不睬，讓她非常失落。雖然施顏宗當時單身也無女友，但女方仍自覺感情受騙，要求施對此「公開道歉」。

此事被《鏡周刊》報導出來之後，施顏宗向他們回覆表示(原文)：「當時我是單身，彼此互有好感，所以才會有進一步的接觸，可是後來也許因為比較忙，也就沒有什麼聯繫，如果要找我，也不是找不到我，突然投訴我，我也覺得蠻奇怪的...」

根據「Y小姐」向周刊爆料的說法，她透過交友軟體「探探」認識施顏宗，起初不知施是SBL籃球員，施還盛情表示會招待門票邀請她進場看球。施起初對女方非常熱情，兩人相約至KTV唱歌，散場後施載她返家，並進入她房裡發生關係，施離開時還遇到女方的父親，但沒有認出。

施顏宗事後忽然減少聯絡，還退了「Y小姐」的IG追蹤。女方起初以為施想和她交往，等她驚覺施的熱情居然只是一夜情，便寄送訊息質問「你把我當砲友嗎？」施仍不理不睬，於是她才找上媒體爆料。

球團認為這是球員私事，不便對周刊發表評論。事已至此，「Y小姐」也沒有要對施顏宗如何，只批評他「濫用自己的知名度隨便找人當砲友，過程中也沒有做好保護措施。」盼望藉此事件讓其他女性有所警惕而已。

(中時新聞網)