就算最後贏球收場，面對東區墊底的活塞，湖人也贏得太難看了！湖人7日跟活塞打到二度延長賽，才靠「小皇帝」詹姆斯連續兩顆關鍵三分外線，驚險以135比129氣走活塞，4連勝終於入袋，也算報了先前作客底特律慘輸15分的恥辱。

湖人上半場就有安東尼戴維斯、詹姆斯、薛洛德與庫茲馬4人得分上雙，讓他們打完上半場，取得64比53領先；沒想到打到最後5分39秒，活塞竟然把比數追成98比100，場上局面頓時陷入緊張，湖人只好趕緊把詹姆斯換回場上。

可是打到末節讀秒階段，湖人還是沒法擺脫活塞糾纏，活塞更靠賈許史密斯最後3.1秒的切入上籃，追成106比106平手，比賽也進入延長；來到延長加賽，活塞一開始就連取4分取得領先優勢，幸好湖人及時回穩，更重新縮小差距。

來到延長賽最後46秒，詹姆斯切入放進兩分，幫助湖人追成116比116平手，可是活塞馬上靠著葛蘭特最後26.1秒兩罰俱中領先，安東尼戴維斯隨即回應爆扣追平，比賽就此進入二度延長，面對東區墊底的活塞，湖人也打得太難看。

在二度延長加賽，一開始雙方互有領先，不過湖人總算靠著詹姆斯連取5分，包含最後1分17秒的三分球，取得126比122領先，隨後雙方各拿兩分，詹皇又在最後34.3秒飆進三分外線，擴大湖人領先到7分，場上勝負才總算底定。

賣老命打了46分鐘的詹姆斯，攻下全場最高33分，外加11助攻、5籃板、4抄截，安東尼戴維斯也有30分，薛洛德22分，庫茲馬14分；活塞在少了布雷克葛瑞芬情況下，仍能跟湖人打成這種地步，也算雖敗猶榮，全隊以葛蘭特32分最高，賈許傑克生28分。

(中時 )