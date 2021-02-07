水處理環保設備及技術服務商基士德- KY （6641）開春即捎來喜訊，除於元月確定取得南部農業生物技術園區「智慧水處理系統開發」案，宣示正式進入台灣智慧水務市場外，元月營收也以1.57億元拿下歷年同期的新高，表現仍算是淡季不淡。

看好兩岸水資源處理市場，基士德-KY董事長謝宏炅在去年底宣誓，今年將持續在兩岸擴大營運規模，謝宏炅指出，IMF預估台灣2021年GDP有3.2％的成長，大陸預估年成長率更上看8.2％，預期台灣因乾旱及台商返台投資，水資源市場可望持續發展。在大陸市場方面，中國十三五推動結果顯示城鄉污水處理已達成預期目標，中國政府對環保政策的重視將延續至十四五繼續推動與升級，預估在污水處理提標改造將加大投資力度。

為了為搶進台灣市場，基士德- KY 近年積極參與台灣各類與智慧水務相關論壇活動，在多年努力有成下，基士德- KY今年元月確定取得南部農業生物技術園區「智慧水處理系統開發」案，基士德- KY指出，此案對基士德- KY 來說具有指標意義，意味著基士德- KY已正式進入台灣智慧水務市場，未來基士德-KY除在台生產設備，也將展開智慧水務的開發，台灣是很好的測試場域，近來缺水，加上政策推動，水資源如何高效運用成為企業的重要課題，也是推升基士德-KY營運成長的動能。

另在大陸市場部分，基士德-KY也積極開疆闢土，今年擬投入7億元的資本支出用以擴廠，其中揚州新廠與平湖二廠現正在興建中，預定2022年完工投產。

基士德- KY去年第四季營運繳出佳績，單季營收6.03億元，一舉拿下單季新高，較去年第三季的5.01億元，季增逾二成，在去年平均毛利率都持穩在四成上下，法人推估，基士德- KY去年第四季獲利可望同創新高，以去年前三季EPS3.92元估，全年EPS可望接近2019年水準。

基士德- KY今年元月雖遭逢淡季，但單月營收雖較去年12月的1.99億元下滑20.98％，惟仍較去年同期0.96億元，年增64.68％，淡季不淡的表現，讓基士德-KY對公司未來成長，表達審慎樂觀的態度。

(工商 )