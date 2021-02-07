國際糧商炒作新台幣匯率，受理其業務的六家跨國銀行中，中央銀行正式公布，自明天（周一，2月8日）起，包括德意志銀行、荷蘭商安智銀行及澳商澳盛銀行的台北分行，及花旗（台灣）銀行共四家在台外銀，被核處不同的裁罰將實際生效。

中央銀行外匯局長蔡烱民向本報表示，被裁罰的外銀違反央行新臺幣遠期外匯業務的「實需原則」相關規定，這是所有參與市場的業者都應遵守的原則，市場上那麼多不同的生意，「很多國內外銀行業者都選擇不做（國際糧商炒匯的生意）」，基於維持市場公平性的原則，違反規定者就應面對懲處。

四家被裁罰的銀行，蔡烱民表示，經審酌其違規情節，綜合考量交易金額、承作時間，及承作對手（交易對象）等各項因素，最主要還是國際糧商在國際市場進行龐大複雜的三角貿易，經手南美洲阿根廷、亞洲印度等市場，實際沒有台灣市場的交易額，甚或極少量，不符合新台幣相關的匯市實際交易內容。

「台灣不是不歡迎外商」，蔡烱民認為，不希望此特殊個案把台灣定位為不友善的市場，或是對外銀有特殊眼光。所有需要在台灣使用外匯部位的國內外業者，按照規定、並公平營運都是可以的。

德商德意志銀行台北分行在此次公布的裁罰中，面臨三項業務相關的嚴重限制：一、新臺幣遠期外匯（DF）許可，二、無本金交割新臺幣遠期外匯交易（NDF）許可，三、停止辦理所有涉及匯率之外匯衍生性商品交易2年。蔡烱民說明，前二項是「許可」的廢止，亦即該行過去曾經央行核可的相關營業計畫書自2月8日起無效，但是不相關的業務，如外匯存款、即期匯率等業務仍可執行，銀行端亦需針對新的情境進行業務的調整。

(工商 )