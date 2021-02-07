台11線的沿途海景勝美，海洋公園、石梯坪、北回歸線、親不知子海上古道等路段，每到假日總是車潮眾多。（羅亦晽攝）

農曆春節腳步逼近，疫情影響無法出國，不少民眾會到花東走春，除行經台9線欣賞縱谷之美，不少人也會走台11線享受天海一線的遼闊；東部海岸國家風景區管理處及花蓮縣警局因應春節人潮，針對花蓮台11線4處風景據點易壅塞路段研擬疏運計畫，屆時將增派人力交管引導，紓解旅遊車潮。

台11線花蓮轄內共有石梯坪、北回歸線、「親不知子海上古道」及遠雄海洋公園路段等4處，春節時總是人潮眾多造成車輛容易阻塞，東管處表示，因應春節旅遊潮，提出重點疏運路段交通疏導方案，警方及相關單位也加派人力疏導、分流。

位於豐濱鄉的石梯坪、北回歸線等熱點，東管處及相關單位將於春節期間增派人力疏導交通，警方則在重點時段加強壅塞路段管制引導。「親不知子海上古道」，駕駛須由北上車道進入，在入口南方約1公里處設迴轉點，屆時若車位已滿，將會請遊客配合交通分流管制，車輛勿再進入，改至其他景點遊玩。

遠雄海洋公園則是在13日至15日間，每天上午10點半至晚上7點會增設2條接駁車，路線1為花蓮大橋至和南寺（隨招隨停），及路線2的新天堂樂園至海洋公園（站對站），而重點時段警方及園方也會機動派員加強交管。

春節期間，交通部觀光局為鼓勵民眾鼓勵搭乘大眾交通工具，祭出使用電子票證搭乘台灣好行景點接駁巴士，可享半價及鐵公路轉乘優惠；東管處另和中華電信合作，視景區交通壅塞情形發送簡訊提醒附近遊客；此外，因應疫情，進入各遊客中心、賣店等室內空間，須佩戴口罩、配合量體溫，東管處亦會提供酒精消毒手部。

(中時 )