台南市2月1日發生1車6死重大車禍，交通狀況令網友詬病，台南市議會提出去年10月與11月6都墊底數據，要求台南市政府改善交通安全成效，台南市交通局回應「已比前年進步」。

台南市去年10月與11月的每千人車禍死傷人數，皆為6都最高，台南市議長郭信良認為，台南市屢稱宜居城市，交通狀況卻一直為網友詬病話題，他認為市府官員應傾聽民眾聲音，不要被人指出問題就反駁辯解。

郭信良表示，台南市交通局近日宣揚政績，稱去年耗資上千萬，改善路口與行人號誌，對照花費公帑和發生的交通事故，卻看不出成效。

他舉例，某些路段每次檢討都榜上有名，卻仍然容易發生事故，提醒市府官員要站在用路人的角度去施政，才能讓民眾有感。

台南市交通局回應，台南市2020年的交通事故，相較2019年已獲顯著成效，交通事故死傷人數2019年1月至11月的4萬8512人，比較2020年1月至11月的4萬3791人，已大幅下降9.7％，降幅6都最多。

台南市交通局長王銘德表示，已成立易肇事防制推動小組，從大量事故數據資料中，找出易肇事路段，分析事故撞擊原因，推動工程改善，並由警察局加強事故熱區執法工作。

(中時 )