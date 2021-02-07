美國總統拜登（Joe Biden）迅速展開行動聲援海外LGBTIQ（同性戀、雙性戀、跨性別、雙性人和酷兒）族群，在美國外交政策議題上，這些族群的權利，比以往更受重視。
拜登更進一步加強美國為LGBTIQ擴權行動，這不僅是比前總統歐巴馬2011年的行動升級，也翻轉了川普時代LGBTIQ權利退步的情況，與此同時，他也根據過去10 年學得的教訓做出調整。
拜登4日發表上任後首場外交政策演說時，宣布將要求海外所有美國政府機關提升LGBTIQ權利，並在180天內提出計畫。
拜登在總統備忘錄中表示：「所有人都應該被以尊重和尊嚴對待，也應該得以不受恐懼地生活，無論他們是誰、他們愛誰。」
拜登打算大幅提高難民入境人數，並承諾會更加關注LGBTIQ難民。他的備忘錄指出，美國也會對抗海外具有歧視性的法律，打造國際同盟對抗恐同與跨性別恐懼症。
國務院高階官員表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）打算任命LGBTIQ議題特使。
這位官員告訴法新社：「我想，任命那位大使之後，就會讓這些議題更獲關注。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1100207
(中央社)
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