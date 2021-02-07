部立桃園醫院日前出現群聚感染多日後，指揮官王必勝昨(6)日晚間解除指揮官任務，後續疫情將回歸桃醫緊急應變中心主責。桃園市長鄭文燦今(7)日親臨中央流行疫情指揮中心對指揮中心以及地方團隊表達感謝之意，強調「精準防疫」寧可多做，不可少做，桃園守住國門，也是守住台灣。

鄭文燦指出，隨著桃醫前進指揮所解編，感謝中央流行疫情指揮中心以及地方團隊的努力，這次疫情「震央」在桃園，過去一年多來也是防疫第一線，承擔最大的壓力與責任，在中央與地方團隊的努力之下，將疫情控制在最小範圍。

另外在中央統籌指揮、地方配合執行的「精準防疫」同樣重要，防疫要同心、要嚴謹、要果決，桃醫事件當中充分顯示這點，中央第一時間知道有醫師確診後，就展開一系列防疫對策，也採取擴大隔離、採檢的對策。自己也曾經和指揮中心報告，過去一年採取即時隔離、採檢、疫調、消毒等工作，一旦出現確診案件，上述工作都必須在24小時內完成，自己過去幾個月常常晚上9點多接到電話。

鄭文燦說，疫調都在當天就完成，親密接觸者也都採取第一時間隔離，所以當下午記者會公布確診者足跡時，事前的消毒、隔離、採檢都已經完成。桃醫專案就像是社區版的清零計畫，地方防疫團隊總動員5000人次、1030次防疫車輛、化學兵完成7000多處社區大消毒。

就醫、用餐、垃圾清運的處理部分，指揮中心本來擔心量能不足，但只要對疫情有幫助，地方一定全力以赴，希望不要漏接任何的球，桃園防疫等級提高了，大型活動也取消，地方社福中心機構等也停止探視。

鄭文燦說，桃醫清零後，其他9家責任醫院例如長庚醫院等也負擔起更重的責任，也要謝謝1500多家的基層醫療院所，指揮中心也下達指示，不得拒收任何桃醫註記的病人，也特別感謝醫師公會全聯會等協助，讓民眾就醫的權益不打折扣，春節期間也會召開聯防會議，增加住院門診量。

他說，桃園站在防疫第一線，守住機場國門，也是守住台灣，未來將與指揮中心密切合作，不只保有防疫好成績，也有防疫好生活，也證明防疫一條心，一定會讓平安來到，也請民眾繼續給予醫護人員最大的支持。

(中時 )