東吳大學女廁遭偷拍狼入侵！一名女大生上廁所，發現垃圾桶旁一個鋁箔包「怪怪的」，打開一看驚見針孔攝影機，發覺自己如廁慘遭偷拍，嚇得立刻報案，但女大生情緒大受影響，事後長期就醫求助。士林地院審理後認為，放置針孔攝影機的許姓男子行為已構成侵權，日前判他應賠10萬餘元，可上訴。

女廁遭放置針孔攝影機的案件時有所聞，不少女性因此心生警惕。據自由時報報導，去年6月某日，一名許姓遊戲工程師將針孔攝影機藏在鋁箔包內，並偷偷放在東吳大學女廁馬桶旁的垃圾桶內，以為偽裝成垃圾，不容易被發現。

不過一名女大生警覺性相當高，發現該鋁箔包「怪怪的」，便取出檢視，赫然發現裡面藏著針孔攝影機，立刻報警。但女大生想到自己如廁春光遭偷拍，內心極度煎熬，之後出現焦慮、失眠等身心症狀，因而長期就醫，遂向許男提起侵權行為的損害賠償，求償醫藥費、交通費及精神慰撫金共31萬餘元。

士院審理認為，女大生確實因為許男侵犯隱私的行為，而承受極大的痛楚，審酌雙方身分、地位、資力與加害程度及其他各種情形後，判決許男應賠償被害女大生10萬9680元。

(中時新聞網)