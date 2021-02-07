民進黨新任立院黨團書記長羅致政今日表示，未來《公職人員選罷法》的罷免門檻是否要修法，還要再討論，但目前民進黨團內部沒有任何聲音，也無人提出。民眾黨立委張其祿說，民眾黨也有看到這個問題，下個會期會來研議是否要修法調整門檻。

張其祿指出，選舉罷免都是民主的程序，但現在從近期的罷免案可看出一些問題，比方說立委要罷免比較容易，但議員比較困難，在制度上來說，這很明顯有問題，而且罷免案的氾濫，也造成政治的不穩定性。

張其祿說，現在的制度造成立委要選上比較難，但罷免反而比較簡單，因為只要同意票達該選區總選舉人數4分之1以上同意，立委就會被罷免，這代表當時的門檻設計可能出現問題，需要再研議。

張其祿表示，目前有看到這個問題，對此民眾黨黨團內部會再討論，下會期是否提出修法或建議，也會觀察近期其他政黨的作法和態度，都將一併納入參考。

(中時 )