部立桃園醫院自1月12日爆發院內感染至今已27天，共造成20人確診、4千多人遭隔離，由於桃醫清零計畫已執行完成，2千多名醫護已全數完全第一輪採檢，今天流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，桃醫前進指揮所解編，醫護人員及急診患者解除健保卡註記，陳時中今在記者會上點名前進指揮所指揮官王必勝才三周時間，頭髮就白了很多。

【現場直播】疫情最新情況 指揮中心記者會｜2021.2.7

陳時中表示，這28天大家都辛苦了，台灣這次有些小波折，靠大家齊心防疫，良將精兵、上下一心，防疫必勝。陳時中還虧王必勝，「相隔22天，頭髮好像都白了」。

王必勝今天在疫情記者會中指出，案838和839出現時，指揮中心匡列了相關人員，直到案852出現，陳時中擔心，繼續下去可能會演變成像鑽石公主號的狀況，因此決定成立前進指揮所做為橋梁，除了正確傳達指揮中心的政策，並反映桃醫前線狀況。

王必勝說，在他進駐前進指揮所的21天中，陳時中只打了2通電話給他，第一通很簡短，只用台語跟他說「心頭掠予定」，意即要他堅定信心、穩住陣腳，第二通則說「醫者也是仁者，要用負責任的態度把工作完成」。

王必勝也指出，經歷了另類的14天加上7天的健康管理，這期間他都在桃園生活，見證桃醫的紀律、效率和專業。這些日子，他最怕晚上接到指揮中心發言人莊人祥跟及醫療應變組副組長羅一鈞的電話，因為通常都沒有甚麼好事。

(中時新聞網)