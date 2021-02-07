太多巧合，桃園老婦雲林訪子，最後卻坐困後壁火車站，幸好警方及時協助找到親人。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市白河警分局後壁分駐所警員吳明晉（右）與菁寮派出所林欣翰主動積極助民眾找到親友。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

桃園1名老婦人5日坐火車南下要到雲林探視兒子，卻把地址條弄丟，一路坐到台南後壁火車站改找另一名親友，沒想到還是找不到，幸好當地員警晚間到車站巡邏，發現老婦人窘境，費好大工夫才連絡到家屬。

這名74歲老婦人5日想去雲林找兒子，女兒特地寫好地址交給母親，沒想到老婦人卻把地址弄丟，憑著聯絡簿另一張台南後壁親友地址，就坐到後壁火車站，沒想到這張地址也是殘缺不全，婦人還叫計程車到街上尋找，還是找不到親友，只好再回車站。

台南市白河警分局後壁分駐所警員吳明晉與菁寮派出所林欣翰晚間7時30分許執行巡邏勤務時，於後壁火車站發現老婦人坐於車站手足無措，身上既無證件、也沒帶電話，又想不起子女電話，對事情亦交代不清。

員警除先將老婦人請回派出所安撫情緒，再慢慢問明其桃園女兒可能之住居地，以各項系統查詢並協請當地警察機關幫忙；另從紙條所留之殘缺地址，透過後壁區各里長管道瞭解，直至10時許終與其女兒取得聯繫，並也經里長協助確認後壁區親友之正確地址。

因時近深夜，經老婦人及其女兒同意後，由員警載送老婦至後壁區親友住處休息。看到老婦人從在車站驚慌神情，到見到親友後露出之笑容，員警們整夜奔波終於圓滿結束老婦一場南部驚魂記。

白河分局長陳明宏對吳、林2員執勤中能詳予注意周邊可疑之徵候，主動發現老婦人之困難予以積極協助，讓迷途民眾得以免受危害及驚慌，分別表示讚許。

(中時 )