國防部宣布今年後備教召將針對退伍後8年內接受教召次數未達4次的志願役、義務役後備軍士官，進行一次5到7天的教召，卻有網友在論壇表示，自己已經快40歲了，卻仍收到教召通知，讓他超傻眼，直呼連裡的士官長都沒有他老，「所以國家要我幹嘛？」

一名網友昨晚發文指出，自己退伍時是義務役士官，「退伍時掛中士月薪約1萬7，特種」，再一年就要年滿40了，卻在近日收到教召通知，他傻眼表示，「所以國家是要我幹嘛？」部隊的士官長都沒有那麽老了，是要他回去貢獻甚麼？幫忙電菜兵嗎？

該文章引發其他網友討論，笑說「請登入報名系統」、「我也以為我除役了，直到看到有人貼的文章，原來軍士官50才除役」、「恭喜！小英德政，為抗中保台出一份力」、「記得帶一顆行動電源，洗髮精拖鞋短褲，然後最好不要戰爭」、「進去爽啊，叫兵負責去買便當」。

日前也有另一位網友表示自己已經退伍12年了，還接到電話通知，感到超錯愕；台北市議員徐巧芯4日在臉書表示，照理說應該是退伍超過8年的役男才會被教召，卻收到電話通知，不知道國防部是出了什麼問題，造成許多人的困擾，另外也有不少退伍6年、7年的民眾表示接到電話，要去教召了。

徐巧芯認為政策要成功，必須要有充足而清楚的說明，並確實按照政策執行，看著網路上退伍後收到教召通知的各種措手不及的討論，認為這方面顯然國防部不及格。

(中時新聞網)