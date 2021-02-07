農曆春節將近，民眾多半團聚大啖年菜，或是出外旅遊，一旦發生任何身體不適，需要緊急醫療服務時，苗栗縣政府衛生局強調縣內春節醫療服務不打，從除夕到年初五都有提供民眾門診及急診的服務，包括了6家24小時急診服務醫院及4家24小時兒科急診服務醫院。

衛生局表示，在春節連假期間，請民眾特別注意外出安全、維持身體健康。期間內全縣醫療服務不打烊，從除夕至年初五依然提供民眾門診及急診的醫療服務。

衛生局說，春節期間苗栗縣共有6家急救責任醫院「提供24小時急診服務」，包括，苗栗市部立苗栗醫院、頭份市為恭醫院、苗栗市大千綜合醫院、苑裡李綜合醫院、通霄光田醫院及大順醫院。另外，有4家醫院「提供24小時兒科急診」，包括，部立苗栗醫院、為恭醫院、大千綜合醫院及苑裡李綜合醫院。

衛生局強調，民眾利用春節走春拜年、到外地踏青旅遊之餘，若有看診需要，民眾也可利用健保署「全民健保行動快易通APP」衛生局並提醒鄉親們，特別注意家中長輩保暖狀況，避免潛在心血管疾病發生，並請留意飲食控制及維持正常作息。另慢性病患用藥不可中斷，其中高血壓、心臟病，糖尿病、氣喘及中風等慢性疾病病患，請事先檢視藥量是否足夠，於春節假期來臨前，至醫療院所看診拿藥備足藥品，以因應春節假期需要。

(中時 )