為使各校發展跨校、社區及海外服務，新北市教育局推出全球關懷及移動力培育計畫，土城區清水高中近日響應，舉辦「如何教外籍人士說中文」活動，利用3天華語教學基本培訓課程，帶著校內46位學生教授日本、韓國、印尼、越南、巴拉圭及玻利維亞等16國外籍學生，透過中文單字卡用英語教授華語，分享彼此文化。

清水高中圖書館主任曾正德表示，體驗營有別於高中制式化課程，讓學生所學英文轉換成實用工具，面對各國外籍學生能夠自在交流互動，跳脫課堂學習模式，化身華語小老師與他們分享新北各式景點，也讓外籍生加深對新北觀光景點印象，一舉雙得。

清水高中學生詹博智表示，參與3天華語體驗營時很興奮的想教外籍生說華語，除了使用英文，也盡可能用各式表情、肢體語言、中文單字卡等方式，幫助他們理解中文發音，與他們互動的過程中學習到很多，也結交不少朋友，外籍生在指導下也可以流暢說出中文單字，自己也學習到其他國家語言。

教育局長張明文表示，市府推出全球關懷及移動力培育計畫，去年有9所高中申請，各校結合學校特色發展，規畫相關課程及服務活動，讓學生體驗高中懸缺課程，參加社區或海外服務，除了可深化學生對志願服務、國際議題的理解，也培養學生對不同族群的友善關懷、全球責任感，使學生的服務精神得以永續發展。

(中時 )