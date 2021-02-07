桃醫群聚感染造成各界恐慌，即使昨日桃醫前進指揮所已經解編，各界仍擔心春節期間赴桃園仍有傳染危機，尤其部分縣市下達「避桃令」，嚴禁公務人員出差桃園，桃園市長鄭文燦表示，桃園不是疫區，透過桃醫清零計畫以及防疫措施落實下，來桃園是沒有問題的，強調少部分「避桃令」沒有必要。

鄭文燦指出，疫情期間以防疫為重，桃園取消了非常多大型活動，團拜、元宵節等慶典也都停止舉辦，強調桃園不是疫區，而是在建立醫院與社區的防護網，只要匡列對象可追溯，疫情就在可控範圍內，目前疫情也沒有在社區突然爆發，透過桃醫清零計畫、戴口罩、室內場所倒持社交距離，來桃園是沒有問題的，少部分的「避桃令」是沒有必要的。

鄭文燦說，至於各行各業受到影響的部分，春節後會再提出相關紓困方案，畢竟防疫優先，也謝謝行政院秘書長李孟諺召開針對桃園防疫及紓困需求的會議。

至於防疫或醫護人員若因工居家隔離，除了原本的獎勵金之外，每人將有額外慰問金3萬元，其他紓困對策地方政府也會陸續提出，但現在還是處於清零專案階段，未來還是以中央流行疫情指揮中心指示為準。

問到桃醫清零計畫完成是否代表桃醫危機已經正式落幕？指揮官陳時中說，應該說危機已經解除，未來院內相關復原計畫，必須要在整體血清檢驗等藍圖更清晰後，事件才算告一段落，但可以說現在「不具危機」。

(中時 )