女星雞排妹（鄭家純）控訴台語金曲歌王翁立友性騷擾風波擴大，曾國城、許效舜等男藝人被捲入其中，最近有網友挖出台北市長柯文哲多年前與雞排妹十指緊扣的照片，驚呼「出事了阿北」，擔心柯文哲會是下一個被點名的對象，對此柯文哲和北市府都回應了。

雞排妹遭性騷事件持續延燒，除了翁立友，網友陸續翻出過往和雞排妹合作的對象，兩人是否有較親密的互動，赫然發現柯文哲在2015年2月14日與雞排妹替競選時期的發言人潘建志參選立委的造勢活動站台，柯文哲順勢牽住雞排妹的小手，緊緊牽住約10幾秒，甚至一度十指相扣，讓許多網友不禁替柯P擔憂，會不會是雞排妹下一波指控對象，紛紛留言：「阿北真的誤食(雞排)啦」、「柯的確要小心」、「要被吉性騷擾了」、「完了，還2/14，柯p保重」，但也有人認為大驚小怪，「翁雞排的事有點無聊是要演多久」、「沒事啦」。

網友找到柯文哲和雞排妹牽手的舊照。（圖／翻攝PTT）

對此，台北市長柯文哲昨（6日）被問到怕不怕被雞排妹告？他笑著表示：「不要開玩笑。」似乎不以為意，而北市府副發言人林珍羽則說這件事無關市政，市府不予回應。

雞排妹被性騷的事件，今（7日）又有了新的進度，有自稱目擊者的網友在臉書討論尾牙當天情形，從對話內容「有啊，他的確刷卡她的屁股，他說是為了炒熱氣氛」指出雞排妹真的被翁立友性騷擾了，網友繼續爆料：「而且他唱歌的時候，雞排妹正在台下休息，他還特地叫她上台騷擾她，自以為幽默吧」，而對方的理由是「覺得場子有點冷」，但其他網友認為此爆料跟雞排妹說的「從身體後方冒犯」、「主桌的角度也看不出來」情節似乎落差有點大，加上沒有確切證劇，質疑對話是來帶風向。

而雞排妹也在5日Clubhouse直播中，還原翁立友性騷的當下，手放在不會有人看到的地方，先伸到後方再直接「從屁股下方完整滑上來」，讓雞排妹一口咬定是故意的，決定爆出來求個道歉，據《ETtoday新聞雲》報導，翁立友所屬豪記唱片公司表示：「聲明會上有說，目前交由律師處理，不再回應了！」

(中時新聞網)