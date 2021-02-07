彰化家扶中心，6日別開生面在秀水鄉益源古厝舉圍爐，貴賓們還扮演格格、王爺來替孩子們端菜了，並一起歡喜迎財神爺，提前感受年節熱鬧氣氛。（吳敏菁攝）

彰化家扶中心，6日別開生面在秀水鄉益源古厝舉圍爐，三立藝人陳小菁（中）特別從台北開車下來，巧扮格格加入發送年夜菜的行列。（吳敏菁攝）

彰化家扶中心，6日別開生面在秀水鄉益源古厝舉圍爐，貴賓們還扮演格格、王爺來替孩子們端菜了，並一起歡喜迎財神爺，提前感受年節熱鬧氣氛。（吳敏菁攝）

彰化家扶中心，6日別開生面在秀水鄉益源古厝舉圍爐，貴賓們還扮演格格、王爺來替孩子們端菜了，並一起歡喜迎財神爺，提前感受年節熱鬧氣氛。（吳敏菁攝）

「全家一起吃團圓飯特別溫馨、好吃」彰化家扶中心為了讓受扶助家庭，享用豐盛年菜，締造幸福時光，募集1742組年菜，6日別開生面在秀水鄉益源古厝舉圍爐，滿滿的滿漢全席端上桌，貴賓們還扮演格格、王爺來替孩子們端菜了，並一起歡喜迎財神爺，提前感受年節熱鬧氣氛。

縣長王惠美也到現場發送福袋，感謝彰化家扶中心和各地家扶委員出錢又出力，讓社會一起感受幸福，年年夜菜經費達200多萬元，希望更多善心人士共同關懷弱勢，家扶的孩子們也一定會將這份愛傳遞下。

今天提前圍爐菜色澎湃，轟動武林「阿忠布袋戲」親臨演出，「草莓老師的歡樂氣球」乘載著無限可能的氣球，用氣球展現絢麗奪目的造型，也驚艷現場所有的來賓與家扶兒。

三立藝人陳小菁也特別從台北開車下來，巧扮格格加入發送年夜菜的行列，現場準備懷舊抽當及抽紅包，小朋友們玩得不亦樂乎，家長們喚起兒時記憶；貴賓親寫書法題字猜謎

，答對者送上「尢呀標」兌換小吃、體驗彈珠台、釣酒瓶、射竹槍等，數十餘種童玩與懷舊市集，還有古早味童年零嘴

，如雞蛋糕、捏麵人、麵線糊、棉花糖、麥芽餅、香腸攤、茶葉蛋及叭噗冰淇淋等，讓人難忘。

鹿港小妍，父親癌逝，中國嫁來的母親獨自撫養小妍及哥哥、姊姊。今年是第一次沒有父親的圍爐，感受社會溫馨。福興小容出生不久，母親就車禍逝世，父親又離家。祖母一肩扛起照顧小容和身障小兒子重擔，生活困苦，過年一家人享用豐盛佳餚，心情特別受鼓舞，感受新希望。

彰化家扶主任王震光表示，受到疫情影響，年菜認捐狀況相較往年成效較不佳，幸好企業、社團及社會善心人士的響應下，達成發送幸福給所有服務家庭的目標。每一份年菜捐贈者的每一份心意，都會在農曆年前轉送到1742戶的家庭，讓3300多名家扶兒能有豐盛年菜享用。

(中時 )