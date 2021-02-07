【愛傳媒李利國專欄】面對夕陽，個人的心境卻可能大不同，例如，李商隱在《登樂遊原》詩中說：「夕陽無限好，只是近黃昏。」而劉禹錫在《酬樂天詠老見示》詩中說：「莫道桑榆晚，為霞尚滿天。」

李商隱詩中的落日餘暉固然氣象萬千，然而「只是」二字，卻彷彿是感歎自己進入遲暮之齡，對理想的追求已無雄心壯志，反映出他對衰老的一種消極悲觀情緒。

然而當時已六十四歲的劉禹錫，卻是以豁達之人生態度去勸慰陷入感傷自己「自問老何如」的好友白居易。

劉禹錫詩中的意涵，就是強調世間一切事物都是相對的，所以要自在地接受現實，然後去創造另一種美好的人生價值。

我68歲，在面對夕陽時，是完全認同劉禹錫的豁達人生態度，所以我不是老當益壯，而是我並不老！

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

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(中時新聞網)