東豐自行車綠廊。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市觀光旅遊局加強清潔及消毒觀光休憩節點環境設施。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市觀光旅遊局加強清潔及消毒觀光休憩節點環境設施。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市觀光旅遊局加強清潔及消毒觀光休憩節點環境設施。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市觀光旅遊局加強清潔及消毒觀光休憩節點環境設施。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

新冠肺炎疫情方興未艾，台中市觀光旅遊局為確保民眾的健康與權益，加強潭雅神綠園道、后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊及新田登山步道等觀光遊憩區域環境清潔、消毒與宣導。另觀旅局已制定人流管制SOP，若中央發布各觀光景點須採取人流管制，將立即啟動，並督導各區公所應落實觀光景點相關防疫措施，控管停車場停車格數限制50％。

觀旅局長林筱淇表示，潭雅神綠園道、后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊及新田登山步道為本市熱門旅遊景點，每年遊客人數達1500萬人次，提醒民眾旅遊活動時，應維持適當社交距離、勤洗手保持手部清潔、全程正確配戴口罩、量測體溫等，籲民眾應配合防疫才能安心旅遊。

觀旅局強調，防疫無假期，除了針對遊憩地區之廁所及休憩節點增加清潔及消毒頻率，並督導自行車道附近腳踏車出租業者宣導應配合防疫相關管制措施，也要求業者對租賃自行車輛各項設備進行全面性消毒作業，尤其是民眾較常接觸的地方，包含自行車把手及座墊等，皆應常態性加強消毒。

市府將派員掌握各景點人流情形，若中央發布各觀光景點須採取人流管制，將請業者實施停車場管制50％停車格數，落實熱門旅遊景點之人流管制措施，共同打造安心旅遊在臺中之城市意象。

(中時 )