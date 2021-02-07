「身障有礙、暖警有心！」台中市政府警察局第四分局春社派出所警員職洪大立、林其鋒，日前擔服巡邏勤務，於上午9時許巡邏至嶺東路與文山街口路口，發現一名身心障礙人士坐著輪椅向巡邏車靠近，並急喊「可以幫我撿東西嗎？」

警方立即停下，趨前關心，原來是因為風勢太大，吹散了這位許姓身障朋友正要街賣的紅包袋；員警立即協助撿拾吹落一地的紅包袋，並幫忙掛回輪椅上，許男對於警方的積極協助表達感謝之意。

警方指出，「人生不設限，活出精采！」許姓身障者係口足畫家兼生命教育講師，經常透過演講、臉書社團等平台分享自身經歷給大家，從其臉書可看到目前正經營網拍事業，努力自立生活，令人敬佩。

許姓身障者向警方表示，雖然透過油畫、演講賺取微薄收入，但經濟開銷仍需社會扶助，想要多創造自己的能力，還需要更多資源；他時常到街上兜售商品，盡自己所能去維持生活，也很感謝警方巡邏發現及時對他伸出援手。

春社所長曾一峯表示，近來天氣溫差大，身心障礙者的身體較為虛弱，更是需要照顧及保護，每一個人在世界上都是瑰寶，身心障礙者若有需求，不便前來派出所，都可以先以電話聯繫。

(中時 )