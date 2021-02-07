新北市一位60多歲婦人雙手手指關節腫脹、變形，不時還感到僵硬、痠痛，以為得了類風濕性關節炎，但近日前往恩主公醫院就診時，才發現原來是手指的骨關節炎作怪，罹患退化性關節炎。

恩主公醫院風濕免疫科主任醫師郭孝齡表示，類風濕性關節炎是自體免疫的疾病，常有發燒、貧血、體重下降等全身症狀，由於退化性關節炎與類風濕性關節炎症狀相似，因此常遇到病人誤以為自己罹患類風濕性關節炎前往求診，也有很多人因為初期症狀不明顯忽略，等到發現時關節已變形，錯過6個月的黃金治療期。

郭孝齡指出，類風濕性關節炎典型症狀是對稱型的關節發炎，常伴有紅腫熱痛等反應，尤其在晨間起床時關節情況可能會超過1小時；此病好發在中青年女性，而女性好發率是男性的3至4倍，抽菸、高齡、生活環境和習慣不佳也是患病的危險因子。

類風濕性關節炎可能會突然發生，通常會用藥物控制、物理治療，目前也可採用健保給付的生物製劑治療，由於生物製劑具有調節免疫系統、抗發炎的功效，有機會修復關節受損狀況。不過，若病患錯過2年黃金治療期，骨骼將可能變形到無法生活，並引起其他免疫疾病，不過類風濕性關節炎可透過抽血檢驗診斷。

郭孝齡補充，退化性關節炎與類風濕性關節炎不同，通常是慢慢產生，常見症狀為手指關節腫脹，特別是第一掌指的關節也會感到微痛，初期症狀不明顯，但在天氣濕冷或移動關節時會特別疼痛，該病好發於50至60歲的女性，主要原因是遺傳、退化及重複動作，導致關節磨損、發炎，可用口服止痛藥、非類固醇消炎藥、局部塗抹的藥膏等藥物控制治療，但目前沒有藥物能夠治癒這種疾病。

郭孝齡說，民眾平時可用泡熱水、塗乳液等方式按摩，降低關節炎變差機會，若發現有上述問題，須立即就醫檢查，早期發現早期治療，便可預防病情惡化。

(中時 )