歲末是闔家團圓的日子！台中市政府警察局第四分局春社派出所警員陳宏霖，整理過濾未尋獲失蹤人口案卷資料時，發現去年11月被通報失蹤協尋65歲的阿榮尚未尋獲，當時報案內容家屬表示因與被協尋人已數十年未聯繫，近來其父親離世想通知阿榮，故報失蹤請警方協尋。

警方指出，陳員為民服務向來熱心積極，見此案例便著手調閱警政系統等相關資料，嘗試和阿榮聯絡，並調閱相關監視器，研判阿榮暫居於本市南屯區一帶，員警巡邏四處尋找其車輛，找到時卻苦等不到人。

陳員於是留下名片，盼阿榮能主動聯繫警方。陳員不放棄一絲希望，日前擔服備勤仍持續撥打電話，「嘟—嘟—嘟—，喂？」等候多日，終於接通電話，阿榮操著滄桑的口音回答。

警方表示，經了解，阿榮年輕時經商失敗，欠債約1000多萬元，因不想連累妻小，只好獨自離家四處躲債，到處打零工慢慢還款，雖然經濟狀況日漸轉好，但是羞愧的心讓他無臉見家人。

阿榮從員警口中得知家人思念其多時，盼年節前能團圓喚回親情，化解幾十年來的誤會時，看見他眼眶已紅，泛著淚光，他表示礙於情面還不好意思返家。事後員警關懷勸說阿榮，表示已與久違的家人聯繫，過年前會返家團圓，感謝員警的積極協助，讓他能及時回去祭拜父親。

春社所長曾一峯說，協尋人口工作係以單一窗口受理，全國協尋服務為原則，讓民眾報案不用等，掌握黃金每一秒。春節期間「加強重要節日安全維護工作」期間為110年2月3日22時至2月17日24時止，除了護鈔、舉家外出巡邏、關懷弱勢外，協尋人口亦為工作主軸，希望每位民眾都能團圓過好年。

(中時 )