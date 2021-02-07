走失整夜的陳姓老翁，尋獲時在后頭車站內休息，身上只有一些挫擦傷，疑因在田野中摔倒所致。（警方提供）

小金門83歲陳姓老翁昨晚走失遍尋不著，警方今（7）日凌晨零時據報，協同海岸巡、消防和國家公園警察隊漏夜搜尋，清晨6時發現他癱坐在后頭公車站，讓擔心夜寒發生意外的家人，總算放下心中的大石頭。

警方調查，陳姓老翁患有失智症，且前些時候還因手部骨折包裹石膏，其子在昨晚9時回家，發現他沒在家中，趕緊通報親友幫忙尋找，卻一直不見人影。因金門連日來深夜露重，且有霧氣籠罩，讓家人更擔心他在外視線不良，易發生意外事故。

烈嶼分駐所深夜零時據報，立即調閱陳翁住家附近及沿線監視器，但未發現他的蹤影，所長郭益銘馬上加派人手，協同海岸巡和消防、國家公園警察隊，以及熱心的鄉親漏夜搜尋，迄清晨6時50分許於后頭公車站內，發現癱坐在椅子上休息的陳翁。

警方檢視陳翁狀況，發現他的外衣及鞋子沾滿汙泥，臉部及手腳也有擦挫傷，疑似在田野中摔倒所致，立即由消防隊送醫診療，所幸沒有大礙，讓擔心整晚的家屬鬆了一口氣。

金城分局表示，春節將至，警方會加強安全維護工作，讓鄉親都過一個平安年，也建議若家有易迷路或失智長者，可向縣政府申請愛心手鍊，一旦走失可以更順利尋獲。

(中時 )