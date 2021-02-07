一名女網友的妹妹已經8年沒有清理耳朵，日前感覺到耳朵內有物體「滾來滾去」，因此決定請姊姊幫忙掏耳朵，她一邊掏、一邊甩頭企圖搖出耳屎，沒想到竟真的掏出2塊猶如「葡萄乾」大小的深褐色耳垢，她之後還相當自豪；許多網友則說看到之後對葡萄乾從此有了陰影，「看了我覺得我的耳朵好痛」。

該女網友在Dcard上發文表示，她的妹妹小學2年級時曾讓醫師處理耳朵分泌物，至今國3都沒有再清理過耳朵，日前妹妹說感覺捯耳屎在耳朵裡滾來滾去，因此要她幫忙掏耳朵，她幫忙掏時，對方還要一邊甩頭，將耳屎甩出來，沒想到她竟然挖出2塊形似「葡萄乾」的超大塊耳屎，而且耳屎還呈現深褐色，像是一層層的分泌物包裹著。

一名女網友的妹妹已經8年沒有清理耳朵，沒想到近日卻掏出2塊猶如「葡萄乾」大小的深褐色耳垢。（圖／翻攝自Dcard）

女網友說，妹妹當下看見掏出的2塊巨大耳屎還相當驕傲，甚至沒有任何不適感，開玩笑說「現在別人說我壞話我會聽的更清楚」，讓她相當傻眼。許多網友則留言說，「看了我覺得我的耳朵好痛」、「我小時候挖這個出來我快嚇死了，以為我要耳聾了」、「這麼大居然沒有卡住，還可以滾來滾去」、「我不敢面對葡萄乾了啦」。

事實上，耳屎是由汗腺、分泌皮脂的腺體，混雜一些脫落的上皮、毛髮所形成，大多會由外耳道，隨著咀嚼動作排出，本身含有皮脂可保護皮膚，特定的pH值能抑制細菌生長，就像耳朵第一層防護罩；而「挖耳朵」這動作其實容易將耳垢推入耳朵更深處，因此醫師常不建議使用棉花棒清除耳垢，若感覺不適時，應向耳鼻喉科醫師求助。

(中時新聞網)