根據多家美國媒體報導，為充實先發投手輪值陣容，奧克蘭運動家隊簽回費爾斯（Mike Fiers），合約是1年350萬美元。而他就是前年休士頓太空人隊「偷暗號事件」能夠公諸於世的爆料者，頗有道德勇氣，當時曾在大聯盟引起軒然大波。

費爾斯已35歲，在大聯盟10個球季，最好的一年是2019年在運動家隊投出15勝4敗、自責分率3.90佳績。去年縮水球季他則出賽11場，均為先發，投58局，戰績6勝3敗、自責分率4.58，有37次三振、16次四壞球，控球能力還不錯；不過球季結束後未獲續約，成為自由球員。

費爾斯2015年在太空人隊曾投出隊史首場「無安打比賽」，當時他剛被密爾瓦基釀酒人隊交易出去，到新東家後首次先發就對洛杉磯道奇隊投出無安打比賽。2019年在運動家隊時又投出個人第2場無安打比賽，對手是辛辛納提紅人隊，大聯盟生涯累計75勝62敗、自責分率4.04。

費爾斯去年在運動家隊名列第3號先發，目前的輪值人選有孟塔斯（Frankie Montas）、馬納亞（Sean Manaea）、巴西特（Chris Bassitt）、盧札多（Jesus Luzardo），加上費爾斯後剛好和去年一樣。另外，隊中排名第一的新秀帕克（A.J. Puk）今年將從肩膀手術復出，因此輪值人數相當充足。

(中時 )