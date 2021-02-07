一名19歲劉姓男子去年連續2度約好進行兵役體檢，最後沒請假也沒現身，遭區公所依妨害兵役罪函送法辦。他辯稱因人在外縣市，趕搭高鐵仍然遲到，但法官不採信他的說法，判劉男徒刑3月，得易科9萬元罰金。可上訴。

根據判決書內容，劉男滿18歲時就完成兵籍調查，收到高雄市林園區公所通知，去年2月應到醫院進行兵役體檢，但劉男沒依約報到，向承辦人員改約6月再做檢查。

誰知6月體檢時間到，劉男再度「放鳥」，且同樣沒以任何方式請假，區公所承辦人員於是依妨害兵役罪嫌，將劉男函送法辦。劉男到案時辯稱，當天因為人在台中，搭高鐵趕過去高雄，沒想到還是來不及，並非故意遲到。

不過法官審理認為，如果真的是趕搭高鐵仍然遲到，劉男當時應該向承辦單位單位請假，而不是當成沒這回事，且劉男也沒有提出相關佐證，因此認定他妨害國家管理兵役事務，判他徒刑3個月，得易科9萬元罰金，全案仍可上訴。

(中時新聞網)