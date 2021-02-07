受到新冠肺炎疫情籠罩全球影響，外籍人士來台較以往困難，因此中職各球團今年無不提前準備，今年5隊共找來24名洋將，僅剩5人尚未抵台，富邦悍將納恩斯、優瑪都還在等簽證，來台時間未定。

富邦今天2名洋投邦威、傑斯已抵達台灣，將展開14天隔離外加7天自主健康管理，球團也送上今年球季新的比賽用球讓他們提前適應縫線感覺，預計月底能與球隊會合，加上之前已經完成檢疫程序的羅力與索沙，只剩2人尚未來台。

中信兄弟部分，本季找來德保拉、萊福力、歐尼爾及加百利，前2人都於上月15日抵台，並於一月底隔離期滿，也完成7天自主健康管理，已來到屏東加入球隊訓練，最後來台的加百利也在2月1日入境，4洋投全數到齊。

衛冕軍統一獅4洋投泰迪、猛威爾、布雷克及飛利士也都已經來台；樂天桃猿霸林爵上月18日抵台，毆飛登、猛快、豪勁也都陸續來台，最後一位威克神，目前相關簽證已經準備好，但他因個人事務還需處理，來台時間尚未確定。

味全龍部分，今年找來4洋投及1洋砲，田澤純一、伍鐸、布里悍都已經抵台，剩下鋼龍及洋砲赫雷拉還未到台灣，不過鋼龍預計今天搭機，赫雷拉也預計搭乘10日的班機來台。

(中時 )