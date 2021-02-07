台中市後車頭發展協會連續6年舉辦歲末圍爐寒冬送暖餐會，以往主要是希望協助街友、中低收入戶及清寒家庭等弱勢族群，協助輔導就學、就業，重新找回生活目標。8日上午10時起，在台中市東區信義街83號，市議員鄭功進服務處發放。

今年榮譽理事長，同時也是東南區市議員鄭功進，面對新冠肺炎的疫情衝擊，無法續辦不易實名制的圍爐餐會，決定與地方信仰中心南天宮，8日攜手發放500份開運帝錢，同時加碼提供具有中、低收入戶清寒證明的脆弱家庭，100份平安福氣箱，希望真正發揮雪中送炭的精神。

鄭功進表示，今年是非常艱辛的一年，面對國際新冠疫情的多變，現在大家還能平安相聚在一起過新年，已經可以說是天佑台灣。這次與南天宮攜手發放帝錢，就是希望透過關聖帝君的靈感佑民，盼來年能早日度過疫情的災厄。

鄭功進說，正所謂「與其錦上添花，不如雪中送炭」，許多弱勢戶家庭，面對工作機會的減少，都十分憂心年關難過，也利用發放祈福帝錢的機會，媒合東區家庭福利服務中心，同步進行社會安全網的即時通報。

台中市後車頭發展協會新任理事長鄭紹頡指出，當天只要是有符合中、低收入戶資格的民眾，憑藉相關證明及證件，即可領取裝有麥片、白米、大麵等物資的平安福氣箱，同時服務處，在發放物資的活動結束後，還會額外提供百箱的愛心麵條，只要有經濟上需求的民眾，都能到現場登記領取。

南天宮強調，往年只要宮廟發放開運帝錢，都是大排長龍且秒殺，其實「帝錢」就是龍銀、古錢，在古代是一種當朝流通的貨幣，因為帝錢的造型外圓內方，代表著天圓地方，天地合抱的象徵，就像太極陰陽調和的原理。雖然現在的帝錢，不再作交易使用，但卻有鎮宅、居家風水、開運、招財、保平安的效果。

(中時 )