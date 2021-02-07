中國人民銀行7日公告，為維護春節前流動性平穩，7日以利率招標方式展開人民幣（下同）500億元14天期逆回購（附賣回）操作，中標利率2.35％。因7日無逆回購到期，實現淨投放500億元。

值得注意的是，人行貨幣政策委員會委員馬駿日前指出，2020年前三季，大陸宏觀槓桿率上升25個百分點，是2009年以來升幅最高的一次。槓桿率大幅上升，自然會導致未來的金融風險。

馬駿又指，有些領域的泡沫已經顯現。2020年大陸幾個主要的股市指數都大幅上升，接近30％，在經濟增速大幅下降的情況下出現如此牛市，不可能與貨幣無關。另外，近期上海、深圳等地房價漲得不少，這些都與流動性和槓桿率的變化有關。

馬駿表示，未來這種情況是否會加劇，取決於2021年貨幣政策要不要進行適度轉向。如果不轉向，這些問題肯定會繼續，會導致中長期更大的經濟、金融風險。

(工商 )