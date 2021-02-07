7日凌晨的一場芮氏規模6.1地震，國家級警報至少13連發，比「秦檜召回岳飛的12道金牌」還猛，許多民眾沒被地震搖醒，反被警報嚇醒。事實上，為了讓警報發揮預警效果，「聲響、音頻會故意令人不舒服」，就算在睡夢中也能接收到刺激；當然，效果因人而異。

國家級警報為達災防功能，有特殊音頻設計，根據國家通訊傳播委員會（NCC）制定的標準，必須是「853Hz」及「960Hz」合起來的正弦波，務求讓聽到聲響的人感到不舒服，達到預警效果。

這樣的災防系統，透過大範圍、不特定對象的簡訊發送；以今晨地震為例，氣象局地震測報中心觀測到震波，判斷哪些地區將受到影響，隨即發布警報。以往曾有民眾抱怨沒收到警報，成了「國家級邊緣人」，就是因為系統判斷震波不至於影響該區域的民眾。

現行國家級警報，無法由用戶自行設定或修改，手機上市前，都得通過NCC檢驗、測試，其中一項就是警報功能。但如果目前仍使用3G的民眾，講電話時是收不到警報的。

根據《蘋果新聞網》報導，「853Hz」、「960Hz」這兩個頻率，在人耳可聽到的範圍內不會重疊，代表這兩個頻率很不和諧，混在一起更讓人感到不舒服。

不過以今晨為例，很多人直到起床後，才知道國家級地震連環發，「睡得熟的人，完全不受影響，管你什麼音頻，都沒有用」。

(中時新聞網)