洪詩、宇珊、寶兒今將100組年菜送給低收入戶家庭。（繁星浩月提供）

洪詩、宇珊、寶兒組新女團「星期三」，近期斜槓YouTuber開闢節目頻道〈星期三不無聊〉，她們日前因亂入超火的生鮮直播行銷築地市場叫賣海鮮，創下該節目業績新高，讓廠商決定邀請她們擔任年菜愛心大使為弱勢族群發送年菜，為此三人7日起一早到蘆洲區愛心關懷協會，把廠商事前準備的豐富年菜套共100組送給低收入戶家庭，與高山峰一起發送年菜給需要幫助的人。

提及自己最擅長的年菜，平常愛下廚的洪詩因為燒得一手好菜，被朋友封為「洪總鋪師」，自認拿手年菜是「醉蝦」的洪詩笑說：「外面賣的醉蝦只有酒香，但我的醉蝦是真的很『醉』。」而每年在家都會幫忙做年菜的宇珊則學到媽媽的拿手年菜「客家小炒」精髓，笑說：「因為媽媽是客家人，先前過年時媽媽在做菜，我就在旁邊偷偷學起來，後來嘗試煮給全家人吃，她們都說很有媽媽的味道。」想把這道獨門「客家小炒」當傳家之寶：「不管以後我生的是男生或女生，我都要把這道年菜傳承給我的小孩，然後一代一代傳下去。」寶兒則自認廚藝不精湛，每年過年就負責出一張嘴：「我吃年夜飯就是充當服務生，倒水跟端盤子。」

農曆年將至，三人趁年假將返鄉與家人團圓，與家人關係超級緊密的宇珊非常重視過年的家庭聚會，洪詩則對於過年「放鞭炮」有極大的恐懼陰影，只要聽到鞭炮聲就會不敢出門的她表示：「小時候跟表姊去放一種叫做『霹靂炮』的鞭炮，當時我穿著奶奶幫我們縫製的厚大衣跑出去玩，結果點燃鞭炮後因為太開心忘了甩出去，鞭炮立即在我手上炸開，當時一直流血只好送醫，手上也留下很大的傷疤到現在，所以我有段時間對鞭炮有陰影，一直到現在只敢玩類似像是『仙女棒』的道具。」

(中時 )