台中市議員楊典忠質疑市府新年特刊濫竽充數，內容錯誤百出，淪為「大家來找碴」。（王文吉攝）

台中市政府趕在過年前各區發送新年特刊，民眾以為是春節期間介紹台中觀光景點或宮廟活動的文宣品，沒想到竟是政績宣傳。更令人傻眼的是，一版「2020年我們做到了」裡面竟然混雜2019年的開工活動，二版「燕子帶你暢遊清水」4個景點介紹3個未完工，四版防疫有成竟宣傳台灣燈會、台中購物節。市議員楊典忠認為，市政宣導利益良善，但是內容資料要力求正確，否則淪為「大家來找碴」遊戲。

台中市政府在過農曆年前發送新年特刊，內容除了市長祝福文外，還有2020年我們做到了、燕子帶你暢遊各區、2021年台中市重大行事曆、我們防疫有成締造佳績。

楊典忠以清水特刊為例，市長介紹4個景點，除了梧棲漁港之外，清水國民運動中心、火車站跨站天橋根本還沒開工，海洋生態館也還沒有開幕營運，「要市民怎麼暢遊清水？」

民眾陳先生說，2020年我們做到了文章內，有2019年開工的綠美圖與會展中心，連2019年恢復老人健保費也算是2020年的扣打，而市長帶你暢遊「未完成」的觀光景點，也實在夠瞎。

陳先生還說，「2021年行事曆」1月捷運警察隊正式掛牌成立與國三烏日交流道延伸芬園，根本查不到相關新聞，最後看到台灣燈會、台中購物節、以及無法辦跨年的中央公園都是防疫有成締造佳績，實在是令人傻眼。

市議員楊典忠表示，市府文宣品不能濫竽充數，更不是「大家來找碴」遊戲，經費預算都是民脂民膏，錢一定要花在刀口上。市政建設需要滾動式公佈進度，如果訊息還沒定案就公佈，會影響政府施政誠信，市府各單位要小心謹慎。

民政局說明，為讓市民了解台中市政府2020至2021年推動重大政策及建設，以及各區持續推動的地方建設，特別彙編台中市政府新年特刊，讓市民透過文宣了解家鄉大小事，相關彙編資訊均向各局處確認，市府以嚴謹的態度向市民朋友報告，成果及數據均經得起考驗。

民政局表示，針對捷運警察隊正式掛牌及國三烏日交流道延伸分芬園查不到相關新聞，實質上捷運警察隊確實已於1月掛牌成立，而國三烏日交流道延伸芬園也於2月6日辦理通車啟用典禮。相關的彙編項目均依據各局處提報預訂行程呈現。

此外，有關彙編內容包含跨年度項目，主要為表達市府重大建設及社福政策的延續推展，藉此向市民朋友預告工程進度；而防疫期間遞造多項佳績，更是展現市府在疫情期間，不忘推動市政前進，像是2020台灣燈會在防疫期間，不僅吸引1182萬人次觀賞並創造156億的觀光產值，而2020台中購物節更是吸金90億，引領台中市邁向幸福宜居城的願景。

至於各區暢遊版面除介紹相關美食景點外，並併同介紹各區已完成或預計推動的建設，以及市府在各地區注入活水的相關活動，讓市民朋友了解市府及公所團隊努力推行的各項地方亮點建設，並非單純美食景點介紹。

(中時 )