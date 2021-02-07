台61線口湖休息站以10個大小貨櫃搭建，站內客桌椅也是環保概念的油罐桶再利用所打造（周麗蘭攝）

全台第一座省道休息站台61線口湖休息站7日剪綵啟用。（周麗蘭攝）

全台第一座省道休息站-台61線口湖休息站7日剪綵啟用，交通部長林佳龍表示，去年12月鬆綁「公路附屬設施設置管理要點」，讓省道也能設置休息站，台61線口湖休息站拔得頭籌，沿線有10縣市13個休息站評估中，預計於110年底評估完成。

口湖休息站位於台61線246公里的雲林縣口湖鄉台61線高架橋下，緊鄰口湖鄉金湖萬善爺廟，麻雀雖小五臟俱全，除廁所、飲食服務、停車位外，便利超商24小時服務，10家雲林在地優質廠商進駐，假日設有小農市集。

林佳龍表示，台61線設休息站是交通部的創新作為，為解決省道不能設休息站的門檻，去年12月修法鬆綁「公路附屬設施設置管理要點」，作為國一、國三替代路線的台61線終於可設休息站，一方面解決紓運問題，也促進在地的觀光旅遊產業。

林佳龍說，台61線全長300公里不收費，沿著西部濱海建置，沿途有燈塔、夕陽等漁村景觀，民眾可得到最好的服務，也能在地促進觀光產業發展，是CP值最高的「幸福公路」。

公路總局已提出台61沿線10個縣市、13個地點評估設置休息站，目前就法規及土地適法性進行釐清，林佳龍表示，以鄰近主幹線、土地取得容易、距離週邊設施服務可達的地點為考量，將因地制宜。

公路總局表示，為儘速提供用路人服務，減少土地徵收帶來的作業時間，以公路總局轄管用地為優先考量，而台61線246k橋下土地為公路總局自有，無土地徵收問題。

口湖休息站以10個大小貨櫃搭建，站內客桌椅也是環保概念的油罐桶再利用所打造，貨櫃外牆彩繪當地景觀、特產，很值得網拍族打卡一遊。

(中時 )