大陸男神胡歌2005年主演《仙劍奇俠傳》大開知名度，之後卻因車禍重傷沉寂長達10年，直到接演《琅琊榜》梅長蘇一角爆紅，才又回到粉絲眼前，而隨著與他差不多時期的明星同僚們紛紛終結單身，眾人始終關心胡歌的感情狀態，不料近來他與劉亦菲被爆出早已秘婚，就等年底官宣，讓「歌菲CP」粉絲情緒沸騰，對於這個消息，胡歌的經紀人終於出面，說個分明。

胡歌與劉亦菲的緣分始於16年前，2005年胡歌在成名作《仙劍奇俠傳》中飾演李逍遙，而劉亦菲則飾演趙靈兒，在戲中兩人是郎才女貌的情侶，上演一場曠世虐戀，隨著此劇大紅，戲外甚至出現專門擁戴兩人的粉絲群，「歌菲CP粉」不在少數，這十幾年來對於胡歌與劉亦菲般配的模樣，始終念念不忘，如今傳出兩人婚訊，讓粉絲都興奮不已。

日前陸網出現一名自稱圈內人的爆料人士，表示劉亦菲跟胡歌早在2020年上半就秘密領證結婚了，但因為新冠肺炎疫情嚴峻，兩人不希望占用公共資源，因此決定暫不公開喜訊，預計等到情況趨緩的2021年底，才會官宣婚訊。

此消息一出，立刻登上微博熱搜，掀起熱議狂潮，雙方的經紀人、工作室方面，都被媒體瘋狂詢問，如今，胡歌的經紀人終於出面，正面回應：「假的，都是謠言」，也說網路上瘋傳的對話截圖不是真的，「不是我們工作人員」，讓雙方粉絲難掩失望，但也覺得此事很難為真「兩人真的不熟，說了千百遍不信」、「一看就是假的，還硬要別人出來澄清」。

(中時新聞網)