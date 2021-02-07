部立桃園醫院近期實施「清零計畫」全院採檢，當中出現一名微弱訊號個案引起外界關注，中央流行疫情指揮中心專家諮詢召集人張上淳今表示，該個案血清抗體結果有些試劑是陰性、有些是弱陽性，一周後將再做第2次血清抗體檢測的反應變化，看看訊號是消失了還是變強來判斷。

張上淳今表示，桃醫該個案做了很多種試劑，用各種不同的方式檢驗，有些試劑血清抗體呈現陰性、有些出來是弱陽性，由於單一次的血清無法確定他是弱陽性，預期一周後再做第2次血清抗體檢測，看看訊號是消失了還是變強，再做一個綜合判斷。目前該個案PCR採檢2次都是陰性，不帶有任何病毒在身上，沒有傳染風險。

此外，針對新冠肺炎疫苗對變種病毒的有效性問題，張上淳表示，日前Novavax（諾瓦瓦克斯）公布新冠疫苗初步臨床試驗效果，顯示疫苗有滿好的防護效果，英國臨床三期試驗有效度89.3%、南非臨床二期49.4%，而近1/3參與南非臨床試驗患者感染過原始病毒，打疫苗後仍被南非變種病毒感染，但並不能推論疫苗對變種病毒就沒有防護力，報告中透露的訊息太少。

張上淳表示，目前看到幾個分析，變種病毒會讓疫苗保護能力稍微下降，但不到完全沒有保護力的狀況。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，新冠病毒帶有D614G的變種病毒株傳播力會變強，但從去年4、5月開始，全世界及台灣驗到的病毒都帶有D614G，應該是說D614G之上還有其他變異株，指揮中心已有格外小心，對英國、南非入境旅客隔離期滿採檢。

(中時新聞網)