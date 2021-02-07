春耕到翻土機又沿路掉土飛了1200元，彰化聯合查緝小組出擊。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

春耕到翻土機又沿路掉土飛了1200元，彰化聯合查緝小組出擊。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

立春後不少農地已經開始整地，準備春耕，鑒於過去農耕機翻土、整地作業完畢，未將機具車體、輪胎清洗乾淨就上路，一路洩土、漏泥，造成路面泥濘濕滑，機車騎士滑倒、車輛打滑，彰化縣環保局組成聯合查緝小組，首日已逮到一件，因為是初犯，依廢棄物清理法裁處1200元、依法最重可罰6000元。

彰化縣環保局廢棄物管理科科長陳金蘭表示，彰化縣約有4000多輛農耕機具，過去每逢春耕季節，整完地後駛上柏油路面，一路洩漏泥土的情況嚴重，影響交通安全甚至肇致民、刑事責任；而且土塊風乾後，經車輛反覆輾壓或強風吹刮，容易形成空氣中的揚塵，影響空氣品質，危害民眾健康，不僅破壞環境，又影響交通。

依據農業機械使用證管理作業規範，農耕機具所有人應將農機號牌，懸掛於機身之前方或後方明顯適當處，駕駛人若違反規定者，將由公路主管或警察機關依道路交通管理法令舉發、處罰。

這次縣府組成農耕機具跨局處聯合稽查小組，並協請農業機械耕作服務協會、水稻育苗技術改良協進會、各鄉鎮市農會、各公所透過村里辦公處、各種集會場合或廣播系統加強宣導。呼籲以接駁方式來移動農耕機具最有成效，如未有接駁車輛者，需自備水源或攜帶抽水馬達將夾帶泥土清洗後再上路，另應自行配備長柄鐵耙及大掃把，將清洗農耕機具後的路面積土移除。

環保局長江培根表示，即日起展開每日聯合查緝區域3鄉鎮市方式到農耕季結束，稽查人力有限，若發現有邊開邊掉土行為，請撥打24小時免付費環保陳情專線0800066666報案。查獲汙染路面將依廢棄物清理法裁處1200至6000元罰鍰。另依道路交通管理處罰條例第32條規定，非屬汽車範圍而行駛於道路上之動力機械，未依規定請領臨時通行證，裁處所有人或駕駛人3000元以上9000元以下罰鍰，未攜帶臨時通行證者，裁處300元罰鍰，並禁止行駛。

(中時 )