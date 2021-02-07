來自馬來西亞的「鋼琴女神」李元玲，不僅琴藝精湛，還擁有前凸後翹的魔鬼身材，IG有超過185萬人追蹤，在網路上人氣相當高，今(7日)她曬出火辣福利照和粉絲說早安，讓網友看了全暴動。

李元玲在IG和粉絲道早安，並附上一張辣照，只見她穿著膚色緊身衣，因為上面有無數黑線條錯綜交叉，讓她的完美S曲線更加性感誘人，渾圓翹臀一覽無遺，畫面讓人看了血脈賁張。

超火辣戰袍讓網友都狂讚，「性感無敵 」、「這誰頂得住」、「這種肉色衣服沒身材真的無法駕馭」、「真心太美」，還有不少人都疑惑都是什麼衣服，「這件會不會很難穿」、「這是鏤空還是肉色的？」意外成亮點。

李元玲是國際著名鋼琴家李雲迪的愛徒，擁有亮麗外型和火辣身材，加上精湛琴藝，被封為「鋼琴女神」，多才多藝的她擅長鋼琴、芭蕾舞，私下也熱衷健身、重訓，更練出體脂率僅12%的魔鬼身材，讓不少女性都稱羨。

而平時不吝於分享性感照的她，卻慘被網友怒嗆只會露奶、沒有琴藝，讓他忍不住反擊，「一個人的穿著俗氣，只是他個人品味不一樣，但是如果你說他壞話、嫌他品味差，那就是你人品問題。」

更直接點名「鍵盤俠、網路霸凌者」，喊話：「別老是用自由言論道德觀綁架人，或用粗俗不堪入耳的話，去攻擊你看不順眼的人，這只讓你看起來更沒素質沒教養！」

(中時新聞網)