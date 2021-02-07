嘉義縣水上菜市場2男口角衝突，1名男子手被砍傷。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣水上鄉一名黃姓男子7日上午在水上鄉公所旁的菜市場，因細故與年約60歲的李姓男子發生口角衝突，沒想到黃男竟回家拿西瓜刀，再回到市場攻擊李男，當時附近攤販看到全嚇傻。救護人員到場後，發現李男左手手背約有3公分撕裂傷，送醫後無生命危險。警方也當場把砍傷人的黃男帶回派出所，釐清案情。

嘉義縣消防局勤務指揮中心今天上午9時39分許據報，指水上菜市場附近有民眾遭刀砍傷，救護人員到場後，發現為一名男性左手手背約有3公分撕裂傷，經初步包紮後，由鹿草分隊救護車送到台中榮民總醫院嘉義分院。

據了解，黃男今早到市場幫親戚顧攤，由於事前喝了點酒，不知甚麼原因，與隔壁攤位的李姓男子有口角衝突，一氣之下，跑回家拿西瓜刀，再回到市場攻擊李男。附近攤販和買菜民眾撞見後全嚇傻，紛紛走避。

警方表示，李男送醫包紮無大礙，目前雙方均已到派出所做完筆錄，全案將依傷害罪移送偵辦。

(中時 )