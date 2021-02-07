罷免修法後門檻會不會太低，柯文哲說，以當時修法的時空環境，大家不覺得有問題，但政黨動員的時候，才會讓原本沒有問題的制度變成有問題。（游念育攝）

高雄巿議員黃捷罷免案失敗，台北市長柯文哲今出席健康關懷天使授證記者會受訪表示，不太贊成罷免案再鬧下去，社會成本太高，對台灣實際運作沒有什麼好處；至於罷免修法後門檻會不會太低，柯文哲說，以當時修法的時空環境，大家不覺得有問題，但政黨動員的時候，才會讓原本沒有問題的制度變成有問題。

柯文哲今出席活動被問到，如何看「報復性罷免」，柯文哲表示，我覺得這個已經變成政黨動員、不太好，對於罷免門檻降低，柯說，罷免投票率低，本來是要有4分之1人同意，以當時的時候環境大家不覺得有問題，可是當後面是政黨在動員，特別是仇恨動員的時候就有問題，其實台灣的政治氛圍不對，才讓這個原本看起來沒有問題的制度變得有問題。

此外，對於人潮警示系統何時上路，柯文哲承諾，最慢在放假之前還是會推出，商家還是要維持一定的生意，但太過聚集也不行，至於到底什麼叫人太多，柯說，「警示的標準還要再想一想，現在政府動作很快，會在放假前把旅遊人潮警示上架。」柯表示，上次春假有用過，會運用類似的旅遊景點方式，

另外，媒體追問，如何看雞排妹性騷擾風波，柯文哲停頓思考一下說，老實講，我也不曉得 不過是這樣，藝人還是有總是要炒話題幹什麼的。

至於外界傳言時代力量可能徵召「雞排妹」鄭家純，挑戰民進黨美女議員高嘉瑜的選區，是否考慮讓雞排妹加入民眾黨，柯文哲笑回「別鬧了！」

台北市副市長黃珊珊也被問及，怎麼看雞排妹參選；黃珊珊表示，每個人都有參選的權利。

(中時 )