花蓮門諾醫院壽豐分院病友團圓圍爐活動，今年受疫情影響，首度移師至各病房舉行以避免群聚。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮門諾醫院壽豐分院已連辦10年的病友團圓圍爐活動，今年受疫情影響，首度移師至各病房舉行以避免群聚，雖無法像以往在大廳齊聚一堂的熱鬧氛圍，不過醫院同仁仍將各病房布置的十分有年味，讓病友享受豐盛年菜，不減過節溫馨氣氛。

門諾壽豐分院長莊永鑣表示，農曆春節是國人最重視的節日，除夕圍爐除了代表年味，更象徵團圓，然而壽豐分院主要收治身心障礙及失智長輩居多，為了彌補病友無法回家過年的遺憾，每年在元大文教基金會贊助下在分院一樓大廳舉辦圍爐活動。

莊永鑣說，疫情影響，原本考慮暫緩舉行，不過考量病友的心情與期待，經各單位討論後，決定將圍爐活動移師各病房舉行，並拉大桌距避免群聚，用餐時也不喧嘩，並在病房內播放過年應景音樂，讓病友感受過年的溫馨氛圍。

門諾壽豐分院護理部主任蘇筱雯說，很多病友已住在分院多年，因眾多因素無法回家團聚，因此，每年的圍爐活動，對他們來說不僅可以緩解無法返家團圓之苦，也藉由過節氣氛舒緩內心不安情緒。雖然今年改在病房內圍爐，但看到病友滿足的表情，分院同仁都感到十分欣慰。

住在壽豐分院已有6年的吳先生說，每年最期待的就是圍爐活動，本來一度擔心圍爐會因為疫情取消，不過分院仍願意為病友移師到各病房舉行，很高興還能與室友們一起圍爐，感受過節氣氛。

(中時 )